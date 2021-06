Antonio Conte ha lasciato l’Inter dopo la vittoria dello Scudetto, ma c’è chi è sicuro che il tecnico tornerà nerazzurro

Il ribaltone è andato in scema ormai settimane fa, ma non è stato ancora pienamente metabolizzato. Dopo la vittoria dello Scudetto Antonio Conte ha lasciato l’Inter che ha deciso di affidare la panchina a Simone Inzaghi. Un cambio che arriva al termine di una stagione che ha visto la squadra nerazzurra dominare in Italia, ma anche alla fine di un’annata caratterizzata dall’incertezza societaria.

Un’incertezza che avrà inevitabilmente ripercussioni anche sul mercato: l’Inter dovrà cedere almeno uno dei big per fare cassa, all’interno di un piano tagli che ha avuto un ruolo anche nell’addio dell’allenatore del 19esimo scudetto. Anzi, un arrivederci più che un addio perché c’è chi è convinto che il tecnico salentino prima o poi farà ritorno sulla panchina nerazzurra. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato, Labate: “Conte tornerà all’Inter”

A dirlo è il giornalista del Corriere della Sera Tommaso Labate su Twitter. La sua considerazione nasce dopo l’intervista di Conte alla Gazzetta dello Sport. Labate scrive: “La bellissima intervista a Conte di Di Caro sulla Gazzetta è come la lacrime di Bobby Solo. Leggendola, ho capito molte cose. Non so quando. Ma prima o poi all’Inter avremo un Conte bis”.