Siamo al giro di boa per il futuro di Donnarumma: oggi le visite mediche per il PSG a Coverciano per il portiere azzurro







Manca veramente pochissimo affinché Gianluigi Donnarumma, ex portiere, ormai, del Milan e titolare della Nazionale azzurra di Roberto Mancini, diventi un giocatore del Paris Saint-Germain. Ieri vi avevamo raccontato della possibilità che l’estremo difensore effettuasse le visite mediche per i francesi già in Italia per mettere finalmente la firma sul contratto che lo legherà ai parigini per cinque anni, a 12 milioni di euro a stagione, bonus compresi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Oggi arriva la conferma che proprio in giornata, probabilmente a Coverciano, l’uomo del mercato effettuerà i controlli medici, per cui mancherà solo l’ufficialità del suo approdo alla corte di Mauricio Pochettino. E, chiaramente, la fine di una telenovela prima con i rossoneri, che non ha accettato le condizioni poste dal suo procuratore, Mino Raiola, e poi con la Juventus, che era molto vicina al portiere azzurro.