Calciomercato, svolta per Donnarumma | Visite mediche, poi l'ufficialità

Il futuro di Gianluigi Donnarumma è arrivato ormai al punto di svolta. Il portiere si prepara a effettuare le visite mediche, poi l’ufficialità: cifre e dettagli

Gianluigi Donnarumma rappresenta uno dei grandi protagonisti sul calciomercato. Sono stati mesi particolarmente intensi per il futuro del portiere: la trattativa con il Milan per il rinnovo di contratto non ha avuto buon fine e ora il calciatore è pronto ad accordarsi con un nuovo club in cui proseguire il suo futuro. Negli ultimi mesi, si è parlato a più riprese della Juventus per il futuro del calciatore, ma la pista non è decollata definitivamente.

La presenza di Wojciech Szczesny tra i pali e le opzioni estere alla fine hanno avuto la meglio. Sì, perché la fumata bianca, come vi stiamo riportando negli ultimi giorni, è ormai vicinissima per il passaggio di Donnarumma al PSG. Il club francese sta completando l’affondo per l’estremo difensore che giocherà in Ligue 1 a partire dalla prossima stagione. Per il portiere un contratto in linea con le pretese di Mino Raiola e del calciomercato: 12 milioni di euro netti a stagione per cinque anni. Un colpo a effetto in casa PSG che potrebbe subire un’ulteriore accelerazione decisiva nelle prossime ore. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato, Donnarumma va al PSG: pronte le visite mediche

Per ufficializzare un acquisto di tale portata, il PSG non sembra più avere intenzione di aspettare. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, infatti, il club francese valuta di far svolgere a Donnarumma le visite mediche in Italia a breve giro di posta, per non aspettare la fine di Euro 2020.

Il PSG avrà bisogno di un’autorizzazione da parte della Figc e servirà anche l’ok di Roberto Mancini. Poi il club potrà ufficializzare il colpo e mettere fine a una telenovela che va avanti ormai da mesi. E, secondo il quotidiano, non ci sono ulteriori dubbi sulle intenzioni del calciatore, che dovrebbe restare al PSG e prendersi la titolarità a discapito di Navas. Da bocciare, quindi, l’ipotesi di prestito alla Roma, notizia circolata negli scorsi giorni. Il portiere ha intenzione di restare in Francia, giocare la Champions League e fare subito la differenza nel suo nuovo club. Siamo ormai ai titoli di coda, tutto fatto: Donnarumma sarà un nuovo calciatore del PSG.