Calciomercato Juventus, Donnarumma ha scelto: affare da 60 milioni

Gigio Donnarumma è vicino a scegliere la sua nuova squadra: affare da sessanta milioni di euro in 5 anni

Potrebbe chiudersi a breve la telenovela Donnarumma. Secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’, il portiere è pronto a dire sì al Paris Saint-Germain. Affare con cifre faraoniche: contratto quinquennale da sessanta milioni di euro, circa 12 milioni l’anno più bonus. Tagliata fuori dai giochi ormai la Juventus, senza un rilancio immediato del Barcellona il portiere potrebbe trasferirsi presto sotto la Torre Eiffel. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, fatta per Donnarumma al Psg

Calciomercato.it ha parlato oggi di incastri ancora da sistemare tra Psg e Donnarumma. Secondo ‘Sky’, Raiola avrebbe chiesto un ulteriore piccolo sforzo al Psg e se la società verrà incontro alle richieste del procuratore di Donnarumma, arriverebbe la fumata bianca. Un affare fortemente voluto dal presidente del club parigini, Al Khelaifi, che si sarebbe mosso in prima persona per arrivare alla chiusura dell’accordo.

Una trattativa ormai in discesa che soltanto un rilancio improvviso o un colpo di scena potrebbe far naufragare. Per il portiere nei prossimi giorni potrebbero esserci le visite mediche a Coverciano dove è in ritiro con la Nazionale o a Firenze. La scelta sembra fatta: detto addio al Milan, per Donnarumma c’è il Psg.