Calciomercato, ‘L’Equipe’ non ha dubbi | Donnarumma torna subito in Serie A

Calciomercato, svolta clamorosa per Donnarumma: il portiere della Nazionale in Serie A la prossima stagione

Tra i giocatori con la valigia in mano che disputeranno l’Europeo, le attenzioni di tutti o quasi sono rivolte ovviamente a Gianluigi Donnarumma. Il portiere della Nazionale, che lascerà il Milan per la scadenza del contratto, come noto fa gola a molti. Come raccontato da Calciomercato.it, per Donnarumma al Psg occorrono alcuni incastri, con la Juventus che osserva sempre in maniera vigile. Ma potrebbe esserci una svolta improvvisa che cambierebbe tutto.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato, Donnarumma e il prestito ‘ponte’ alla Roma: si può fare

La ‘Gazzetta dello Sport’ riferisce di un accordo ormai in vista tra i francesi e Raiola per un ricco quinquennale da 12 milioni a stagione. I francesi accelerano per non farsi sfuggire l’occasione di acquistare uno svincolato di lusso e che può occupare i pali per tanti anni. Per il momento, però, la titolarità di Keylor Navas appare difficile da mettere in discussione. ‘L’Equipe’, dunque, ritiene che, una volta concluso l’acquisto, possano aprirsi per Donnarumma le porte di un prestito altrove per una stagione. Ipotesi in merito alla quale, stando ai francesi, la Roma sarebbe in pole position. Pista da monitorare con grande attenzione e che potrebbe regalare a Mourinho, almeno per i prossimi dodici mesi, un innesto di primissimo livello.