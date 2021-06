Milan, rivelazione di Gazidis sui colpi di mercato | Poi saluta Donnarumma

In casa Milan, Gazidis rivela le scelte di mercato e saluta il partente Donnarumma

Soddisfatto per la stagione disputata dal suo Milan, Ivan Gazidis ha fatto il punto sul futuro del club: “Il mercato che vedremo quest’estate sarà diverso da quello dell’estate scorsa e da tutti quelli che l’hanno preceduto – spiega al ‘Corriere dello Sport’ – Il nostro obiettivo è continuare a essere ambiziosi e ottimisti, migliorare la squadra seguendo il giusto cammino e coniugando risultati e stabilità finanziaria. Questo è importante, perché senza la stabilità la squadra ripiomba nell’incertezza. L’attenzione continuerà a essere focalizzata sui giocatori giovani, con alcuni elementi esperti”.

Inevitabile parlare dell’addio di Donnarumma: “Non voglio rivelare i dettagli, né la tempistica. Alla fine, ovviamente, la decisione è sempre del calciatore – spiega il dirigente – Quello che posso dire è che Gigio è stato un professionista eccezionale, in ogni singolo giorno, e nell’ultima partita contro l’Atalanta non c’era nessuno più felice di lui per la qualificazione in Champions. Nessun accento negativo. Ha fatto ciò che pensava fosse meglio per lui, e ci sono alcune ragioni dalla sua parte, ma non indico quali”.

IBRAHIMOVIC – “Non ho mai detto no a Ibra. Anzi, fu lui a dirci di no un anno, non voleva lasciare i Galaxy. Ne favorii l’arrivo e, per di più, suggerii l’acquisto di Fabregas, che non andò in porto per altre ragioni”.

GLI ADDII – “In atto una ‘deraiolizzazione’? No, non è un nostro obiettivo – prosegue Gazidis – Non abbiamo alcun problema con Raiola, siamo in buoni rapporti. Certe decisioni vengono prese dai giocatori, non dai loro agenti. I singoli casi li analizziamo senza alcun pregiudizio”.