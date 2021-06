Massimiliano Allegri avrebbe scelto l’erede di Cristiano Ronaldo. Il tecnico livornese vorrebbe puntare su Kingsley Coman

Non è ancora chiaro dove giocherà la prossima stagione Cristiano Ronaldo. Il portoghese è ancora legato alla Juventus fino al 30 giugno 2022 ma vorrebbe cambiare aria, non essendo sicuro del progetto bianconero. Come raccontato, il portoghese tornerebbe di corsa al Real Madrid ma Florentino Perez ha, al momento, altre priorità. Lo stipendio percepito da Ronaldo, poi, è davvero importante, anche per le casse dei blancos.

Attenzione, dunque, per il futuro di Ronaldo ad altre due piste, come quella che lo riporterebbe al Manchester United, o quella del Psg. I francesi potrebbero essere chiamati ad acquistare un nuovo attaccante, qualora Mbappe dovesse davvero approdare al Real Madrid.

Calciomercato Juventus, è Coman il dopo Ronaldo

E’ evidente che anche la Juventus stia sondando il calciomercato alla ricerca di un centravanti. In questi giorni si sono fatti parecchi nomi, da Mauro Icardi, a Gabriel Jesus, passando per Dusan Vlahovic. Tanti profili ma al momento nessuna trattativa concreta.

Attenzione, però, come riportano in Spagna ad un’altra pista, quella francese: Massimiliano Allegri, secondo ‘Don Balon’, avrebbe, infatti, chiesto di sostituire Cristiano Ronaldo, con Kingsley Coman. Sarebbe il giocatore del Bayern Monaco il profilo in cima alla lista dei desideri del tecnico italiano. Proprio oggi sono arrivate conferme, sia dalla Germania che dalla Francia, della volontà di Coman di lasciare i bavaresi.