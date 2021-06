Il Barcellona ha messo in vendita la maglia di Memphis Depay, non ancora ufficializzato e obiettivo di calciomercato anche dei Juventus e Inter

Il futuro di Memphis Depay resta ancora tutto da scrivere. L’attaccante olandese, impegnato con la sua Nazionale, vedrà scadere il contratto con il Lione il prossimo 30 giugno. Fino a qualche giorno fa, l’ex Manchester United sembrava destinato a vestire la maglia del Barcellona ma nelle ultime ore si è parlato di un nuovo affondo della Juventus, che avrebbe presentato un’offerta migliore rispetto a quella dei blaugrana. Sullo sfondo, invece, resta l’Inter, anche aveva pensato al giocatore nei mesi scorsi. Dalla Spagna danno ancora il Barcellona in vantaggio ma non ci sono certezze.

Calciomercato Inter e Juventus, il Barcellona vende la maglia di Memphis

E’ curioso, però, quello che è successo in questo ore – come raccontato da Mundo Deportivo – sullo shop online del Barcellona: il club ha messo in vendita la maglia, ancora quella della passata stagione visto che la nuova verrà ufficializzata il prossimo 15 giugno, di Memphis Depay. Dopo questo ‘spoiler’ la pagina dello shop ha smesso di funzionare per qualche minuto.