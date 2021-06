Messaggio di calciomercato per la Juventus proveniente da Aaron Ramsey, che ha fatto un annuncio sul futuro

Deluso dalla sua esperienza alla Juventus, Aaron Ramsey ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti dal ritiro del Galles. Il centrocampista si è espresso chiaramente tra presente e futuro: “Le ultime due stagioni alla Juve sono state molto difficili, frustranti, non solo dal punto di vista fisico. Ci sono stati fattori e cambiamenti ai quali non ero abituato – spiega a ‘La Repubblica’ – In nazionale invece sono contento di avere un team che mi segue passo passo: mi capiscono, sanno di cosa ho bisogno e anche di che cosa ha bisogno il mio fisico”.

Calciomercato Juventus, Ramsey preannuncia l’addio ai bianconeri

Ramsey ha proseguito la sua disamina: “Purtroppo a volte le squadre continuano a funzionare sempre in un certo modo, anche quando un calciatore avrebbe bisogno di più attenzione… almeno adesso ho le persone giuste intorno a me e poi farò di tutto per tornare in un posto dove possa sentirmi di nuovo bene, e avere fiducia”. Chiaro quindi il messaggio alla società torinese, che dovrà decidere il futuro del centrocampista anche insieme ad Allegri.