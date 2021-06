La Juventus pianifica il calciomercato, con uno sguardo particolare rivolto verso il reparto offensivo. Occhio alla nuova offerta per l’attaccante

Sarà una sessione di calciomercato particolarmente importante per la Juventus. I bianconeri, infatti, dovranno andare alla ricerca delle pedine necessarie per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Diversi nomi ballano in ottica bianconera, a caccia dei profili giusti per sistemare una rosa dalle alte potenzialità, ma che ha deluso nell’ultima stagione.

Uno dei nomi che da tempo circola in ottica bianconera è certamente quello di Memphis Depay. L’olandese ha mostrato tutto il suo talento nelle ultime stagioni e rappresenta un calciatore di caratura internazionale che potrebbe rivelarsi molto utile a Massimiliano Allegri per il suo gioco. L’attacco bianconero potrebbe subire una forte ristrutturazione nelle prossime settimane, con Cristiano Ronaldo in bilico e il futuro di Paulo Dybala ancora da sciogliere. Intanto, il nome di Depay è caldo e spinge gli altri club interessati a importanti contromosse. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus, Depay nel mirino ma nuova offerta dal Barcellona

Vi abbiamo riportato nelle ultime ore come la Juventus sia forte sull’ex Manchester United. I bianconeri, infatti, secondo le notizie dalla Spagna, avrebbero messo sul tavolo un’offerta che supera di ben 3 milioni quella del Barcellona, pur di sbaragliare la concorrenza e arrivare al calciatore.

Una prospettiva che richiede un’immediata contromossa da parte dei blaugrana per riuscire a centrare il colpo, che resta in piedi da tempo. Secondo quanto riporta ‘Esports Rac 1’, infatti, il Barcellona è pronto a rilanciare per Depay. Nuova offerta per il calciatore: la proposta ammonta a due anni di contratto, anziché tre (come prevedeva quella precedente), ma la cifra al calciatore sale, con l’inserimento di più bonus. Il terzo anno sarà, invece, opzionale e dipendente dalle prestazioni del calciatore. Regna ottimismo in casa blaugrana per sbaragliare la concorrenza per il colpo a parametro zero. Vedremo se la Juventus riuscirà a reagire a questa nuova mossa.