Calciomercato Juve, sì allo scambio per Pogba | Cambia la contropartita

È di nuovo Paul Pogba il sogno di calciomercato della Juventus di Allegri. Il ritorno del tecnico toscano ha riacceso ulteriormente le speranze dei tifosi di rivedere anche il francese a Torino, e lo scambio social con Marchisio ha alimentato ulteriormente rumors ed indiscrezioni. Il 28enne è in scadenza di contratto nel 2022 e sempre in bilico al Manchester United. Tuttavia, la sua valutazione resta piuttosto alta e si aggira intorno ai 60 milioni di euro. Nelle ultime settimane si è anche parlato di uno scambio con Cristiano Ronaldo: ecco la possibile svolta. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juve, il Manchester United apre allo scambio per Pogba | I dettagli

Secondo quanto riportato dal portale ‘Tribal Football’, i ‘Red Devils’ avrebbero aperto allo scambio per Pogba. Nell’affare, però, non intendono trattare Cristiano Ronaldo ma Paulo Dybala. Sarebbe il numero 10 bianconero la contropartita gradita dal club inglese nell’eventuale scambio per l’ex Juve. Anche l’argentino è in scadenza di contratto nel 2022 e valutato circa 60 milioni di euro. Occhi puntati, dunque, sull’asse Torino-Manchester. Vi terremo aggiornati.