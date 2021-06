La Juventus non smette di pensare a Pogba, che sui social risponde a Marchisio: “Prossima destinazione Torino”

Gli incontri per pianificare il mercato tra Massimiliano Allegri e Federico Cherubini sono già stati diversi e potrebbero aver prodotto quelle che saranno le linee guida dei bianconeri. La Juventus che verrà è stata già disegnata a tavolino, anche se diverse sono ancora le incognite: prima fra tutte, il futuro di Cristiano Ronaldo. Un’eventuale partenza del fuoriclasse portoghese permetterebbe alla ‘Vecchia Signora’ di risparmiare una cifra enorme, che poi potrebbe essere reinvestita sul mercato. Una delle certezze indicate da Allegri, però, è quella che sarà la priorità dei bianconeri: rinforzare il centrocampo. Tra i sogni c’è anche il ritorno di Paul Pogba, che sui social fa sognare i tifosi della Juventus. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, Pogba risponde a Marchisio | “Prossima tappa Torino”

Da quando ha lasciato Torino, Paul Pogba non ha più trovato quella continuità di rendimento avuta in bianconero. È vero, però, che anche la Juventus non è più riuscita ad avere un centrocampo su quei livelli. Ecco, quindi, che un suo eventuale ritorno sotto la Mole sarebbe visto di buon occhio da Massimiliano Allegri. Intanto, sui social, il francese si è reso protagonista di un siparietto con Claudio Marchisio che sta facendo sognare i tifosi della Juventus.

Sotto una foto postata su ‘Instagram’ da Pogba che ritraeva un campetto a lui dedicato, Marchisio ha commentato in questo modo: “Ne serve uno anche a Torino, su su torna”. Accompagnando il tutto con un emoticon ed i colori bianconeri. Il centrocampista francese ha risposto all’ex compagno di squadra: “Ok Principe, prossima destinazione Torino”. Un commento che ha subito fatto impazzire i tifosi della Juventus. Riuscire a portarlo via dal Manchester United, comunque, rappresenta un’impresa difficile: i buoni rapporti tra la società piemontese e Mino Raiola, però, potrebbero la riuscita dell’operazione. I tifosi sognano e Pogba alimenta le speranze dei bianconeri sui social.