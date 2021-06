Fabio Paratici, prossimo al passaggio al Tottenham, presente questo pomeriggio nel quartier generale della Juventus a Milano

Non è passata inosservata la presenza questo pomeriggio a Palazzo Parigi di Fabio Paratici, ormai prossimo a volare a Londra per l’ufficialità come nuovo responsabile del mercato del Tottenham. L’ex CFO della Juventus – come appreso da Calciomercato.it – ha fatto capolino nel quartiere generale dei bianconeri a Milano, dov’era presente anche l’ex braccio destro Cherubini, promosso a capo dell’area tecnica della ‘Vecchia Signora’ proprio al posto del dirigente piacentino. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Paratici si è già messo subito al lavoro per conto del Tottenham, dopo la conferenza stampa di venerdì scorso nel quale ha salutato dopo undici anni la Juve alla presenza del presidente Andrea Agnelli. E chissà che con Cherubini non si sia affrontato oggi l’argomento Harry Kane, sondato dal sodalizio della Continassa come rivelatovi in esclusiva da Calciomercato.it. Paratici per il momento continua quindi a fare base a Milano, in un luogo assai familiare per lui e teatro di molteplici trattative di mercato con il sodalizio bianconero.