Harry Kane vuole lasciare il Tottenham, che però per il suo cartellino chiede ben 150 milioni di euro. Sondaggi della Juventus

La Juventus è al lavoro per accontentare Allegri, tornato dopo due anni e al quale sono stati affidati ampi poteri in chiave mercato. Tra le richieste fatte c’è quella di un centravanti, interprete che nella rosa manca dall’addio di Higuain. Tanti i nomi che si fanno, da Dzeko (il più abbordabile) all’ex Inter Mauro Icardi passando per Milik fino a Vlahovic e Gabriel Jesus. A questi possiamo aggiungerne un altro, il più complicato (per usare un eufemismo) di tutti: Harry Kane. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il club bianconero ha fatto più di un sondaggio per il classe ’93 del Tottenham, dove guarda caso si appresta ad approdare l’ex Paratici.

Come noto l’inglese vuole lasciare gli ‘Spurs’ visto che non potrà disputare la Champions per il secondo anno di seguito e soprattutto non competere per i trofei più importanti. L’ostacolo è sempre lui, il patron Levy che per il cartellino del 27enne (33 gol e 17 assist nella stagione da poco terminata) chiede la bellezza di 150 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Superlega, sanzioni Juve, Real e Barcellona | Comunicato UFFICIALE UEFA!

Calciomercato Juventus, sondaggi per Kane: ingaggio alla portata, ma…

In scadenza nel 2024 e con ingaggio da circa 12 milioni di euro (non fuori portata per i bianconeri), Kane preferirebbe probabilmente rimanere in Inghilterra dove è ambito dai due Manchester, seppur la Serie A e la Juventus possano senz’altro affascinarlo. Ma ripetiamo: al momento, stando a quanto raccolto, la società presieduta da Andrea Agnelli ha fatto solo più di un sondaggio, magari in ottica addio Cristiano Ronaldo.