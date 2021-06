Superlega, sanzioni Juve, Real e Barcellona | Comunicato ufficiale UEFA!

Superlega: la UEFA ferma temporaneamente il procedimento disciplinare contro Juventus, Real Madrid e Barcellona. La nota

Questo il comunicato ufficiale diffuso dalla UEFA: “A seguito dell’apertura di un procedimento disciplinare contro FC Barcelona, ​​Juventus FC e Real Madrid CF per una potenziale violazione del quadro normativo UEFA in relazione al progetto della cosiddetta “Super League“, la Commissione di Appello UEFA ha deciso di sospendere il procedimento fino a nuovo avviso”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> VIDEO CM.IT | Calciomercato Juventus, incontro a Milano per il centrocampista

È quindi temporaneamente sospeso il procedimento nei confronti dei tre club. Almeno per il momento, dunque, non ci sarà alcuna sanzione da parte della UEFA nei confronti di Juventus, Real Madrid e Barcellona in vista della prossima Champions League. Si attendono ora ulteriori aggiornamenti.