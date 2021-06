Beppe Riso, agente di Rovella, è arrivato al quartier generale della Juventus, a Milano: sul tavolo il futuro del giovane centrocampista

Futuro da scrivere per Nicolò Rovella. Il giovane centrocampista, nelle ultime ore, è stato accostato al Sassuolo: il suo cartellino servirebbe per abbassare le pretese dei neroverdi per Manuel Locatelli, vero grande obiettivo della Juventus.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

L’agente del calciatore, Beppe Riso, come testimoniano le immagini di Calciomercato.it, è appena arrivato al quartier generale della Juventus. Sul tavolo delle trattativa ci sono chiaramente le sorti del classe 2001. Rovella, che i bianconeri hanno acquistato a gennaio, secondo gli accordi dovrebbe rimanere al Genoa, per un’altra stagione. La possibilità di acquistare Locatelli, però, potrebbe far cambiar tutto.