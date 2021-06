Calciomercato, Paratici 'dimentica' la Juve | Accordo vicino col Tottenham

Dopo aver salutato ufficialmente la Juventus in conferenza stampa, Paratici sarebbe ad un passo dal Tottenham: accordo vicino

È arrivato nella giornata di oggi il saluto commosso di Andrea Agnelli a Fabio Paratici, nella conferenza stampa di commiato del dirigente uscente. Nel frattempo, però, l’ormai ex CFO della Juventus potrebbe aver già trovato una nuova squadra. Paratici sarebbe ormai ad un passo dall’accordo con il Tottenham. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Come anticipato anche da Calciomercato.it, il club londinese era in vantaggio sulle concorrenti: anche il PSG, infatti, ha preso molto in considerazione il dirigente italiano. Fabio Paratici, però, avrebbe già rifiutato il club parigino ed il suo futuro sarà nella capitale inglese.