Fabio Paratici è pronto a ripartire dopo l’avventura alla Juventus. Oltre al Tottenham, anche il Psg sta pensando all’italiano

Fabio Paratici tornerà presto al lavoro dopo l’addio alla Juventus, consumatosi non per sua volontà. Come anticipato da Calciomercato.it, il Tottenham è stato tra i primi club a cercarlo. Gli inglesi stanno valutando di ingaggiare contemporaneamente sia l’ex dirigente bianconero che Antonio Conte. I due, che hanno lavorato insieme a Torino, si ritroverebbero dunque a Londra, ed è proprio questo fattore che, alla fine, potrebbe fare la differenza nella scelta di Paratici. Perché, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sul tavolo del dirigente ci sarebbe anche un’importante offerta del PSG, che è alla ricerca di un sostituto di Leonardo.

I contatti con i francesi hanno avuto inizio negli ultimi giorni e l’italiano sta valutando seriamente entrambe le proposte. Lavorare insieme a Conte in un progetto importante come quello del Tottenham è stimolante, ma lo è altrettanto prendere le redini di uno dei club più potenti e ricchi al mondo. Per Paratici sono giorni di riflessione.