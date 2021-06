Calciomercato, follia Juventus: Mbappe a zero | Il piano bianconero

La Juventus è tra le squadre che pensa a Kylian Mbappe in caso di mancato rinnovo con il Psg: cinque rivali da superare

La Juventus su Kylian Mbappe. A scriverlo è ‘The Athletic’ che indica i bianconeri tra le sei pretendenti all’asso del Paris Saint-Germain. L’attaccante francese è in scadenza di contratto nel 2022 e la trattativa per il rinnovo non si è ancora sbloccata. Ovvio quindi che le big d’Europa puntino gli occhi sulla situazione del 22enne campione del Mondo, pregustando un possibile affare a zero. Il Real Madrid segue Mbappe da tempo e sarebbe pronto anche ad acquistarlo quest’estate, se arrivasse l’apertura da Parigi.

Per le altre, invece, l’idea è di attendere l’eventuale svincolo tra un anno e provare a prenderlo a parametro zero. Oltre alla Juventus, tra le squadre pronte ad approfittarne ci sono anche i due club di Manchester, il Chelsea e il Liverpool. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, ipotesi Mbappe gratis tra un anno

La Juventus potrebbe quindi provare a invogliare Mbappe in caso di addio a scadenza al Psg. I bianconeri quest’estate devono intervenire nel reparto offensivo dove sono da valutare le posizioni di Dybala e Cristiano Ronaldo, entrambi in scadenza tra un anno. In particolare Mbappe potrebbe andare a prendere il posto proprio del fuoriclasse portoghese anche a livelli di costi visto il ricco ingaggio che il 22enne percepisce attualmente a Parigi (intorno ai 20 milioni di euro), destinato ad aumentare ulteriormente in caso di trasferimento gratis.