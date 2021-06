Spunta una nuova clamorosa indiscrezione sulla Juventus. Idea di maxi scambio con l’Atletico Madrid con ben 4 calciatori coinvolti

Si infiamma il mercato intorno alla nuova Juventus targata Max Allegri. Il tecnico toscano ha ripreso posto sulla panchina bianconera dopo averla condotta a cinque dei suoi nove scudetti di fila, uno score interrotto solamente dall’Inter quest’anno nel corso della gestione Pirlo. La società di Agnelli non ha perso tempo tornando prontamente al passato, e impostando anche con l’addio di Paratici una nuova campagna di rafforzamento. Tra i calciatori cardine, in caso di rinnovo, della Juve di Allegri ci dovrebbe essere anche Paulo Dybala che però potrebbe anche finire al centro di un maxi scambio in Spagna. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, mega scambio con l’Atletico: Dybala e Bentancur sul piatto

Proprio Dybala, e non solo, potrebbe diventare protagonista di una clamorosa trattativa di mercato con l’Atletico Madrid. Secondo quanto sottolineato oggi da ‘Radio Radio’, la stessa Juventus starebbe infatti lavorando ad un mega scambio con i ‘Colchoneros’ di Diego Simeone. Sul piatto ci sarebbe un due per due con Paulo Dybala e Rodrigo Bentancur, valutati sugli 85 milioni di euro, per il centrocampista spagnolo Saul e il fantasista argentino Angel Correa, per un totale di circa 80 milioni di valutazione. Si tratterebbe di un doppio scambio che chiaramente smuoverebbe l’intera sessione di mercato di entrambe le compagini che rimangono comunque legate anche alla volontà dei calciatori. Dei quattro protagonisti infatti solo l’argentino della Juventus sembrerebbe dubbioso sull’accettare l’affare.