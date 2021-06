La Juventus sta lavorando sull’attacco e ha praticamente chiuso il colpo che diventerà definitivo a gennaio

Sta prendendo forma la nuova Juventus di Massimiliano Allegri. Il ritorno del tecnico livornese cambia le strategie di mercato bianconere soprattutto per quanto riguarda l’attacco. Se in difesa difficilmente verrà toccato qualcosa, soprattutto in relazione al rinnovo di Chiellini e anche di Cuadrado, idem sarà a centrocampo con Bentancur ‘invendibile’ per la Juventus e Allegri pronto a spostarlo nel ruolo secondo lui gli è più congeniale. In attacco, invece, al netto di un Ronaldo sempre sul piede di partenza in base alle offerte che arriveranno, l’allenatore bianconero punterà ancora su Dybala e Morata.

Calciomercato Juventus, Morata resta un altro anno: a gennaio il riscatto

Nei giorni scorsi vi avevamo anticipato l’incontro tra Cherubini e gli agenti dello spagnolo con una permanenza alla Juventus ormai scritta. Secondo quanto riportato e confermato quindi da ‘Cadena COPE’, infatti, Morata resterà in prestito a Torino per un altro anno. La Vecchia Signora dovrebbe versare altri 10 milioni di euro ai Colchoneros, come già pattuito nell’accordo dello scorso anno. Non solo, perché per l’emittente spagnola la Juve ha già deciso anche di riscattarlo a titolo definitivo e avrebbe intenzione di esercitare l’opzione a gennaio 2022 versando gli altri 35 milioni di euro previsti dallo stesso contratto. Totale 55 milioni. Con Dybala e Morata Allegri ha già lavorato e anche bene, anche per la sua seconda avventura ripartirà con i fedelissimi.