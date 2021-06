Calciomercato, sorpasso Juve | Super offerta per il colpo a zero!

Stando a nuove indiscrezioni provenienti dalla Spagna la Juve offrirebbe molti più soldi a Depay rispetto al Barcellona. Cifre e dettagli

Iniziano le grandi manovre di calciomercato anche in casa Juventus dopo il riassetto tecnico e societario, con il ritorno di Allegri in panchina, la promozione di Cherubini a capo dell’area sportiva e l’arrivo di Maurizio Arrivabene nel ruolo di amministratore delegato. Per l’attacco il club bianconero è alle prese con il futuro di Cristiano Ronaldo e Dybala, ma nel frattempo non perde di vista gli obiettivi in entrata. Uno di questi è Memphis Depay: il centravanti olandese lascerà il Lione a parametro zero. L’ex Manchester United era dato ormai ad un passo dal Barcellona, ma stando a nuove indiscrezioni provenienti dalla Spagna ci sarebbe un importante rilancio da parte della Juve. Tutti i dettagli. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Calciomercato, un bomber per Allegri: la Juventus si muove per Kane

Calciomercato Juventus, colpo Depay | I bianconeri superano l’offerta del Barcellona!

Secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, il club bianconero avrebbe rilanciato per Depay ed offre molti più soldi rispetto al Barça. Il quotidiano spagnolo riferisce di un’offerta che supera di ben 3 milioni di euro quella dei catalani, con la società blaugrana che avrebbe risposto offrendo un anno di contratto in più al giocatore. Un triennale con opzione per il quarto anno per respingere l’importante offensiva della Juve. I bianconeri rientrano però in corsa per la firma dell’olandese a parametro zero. La decisione spetta ora al 27enne. Vi terremo aggiornati.