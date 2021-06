Kingsley Coman è intenzionato a lasciare il Bayern Monaco durante il prossimo calciomercato. La valutazione dei bavaresi è però davvero alta

Sia in Germania che in Francia non hanno dubbi: Kingsley Coman vuole lasciare il Bayern Monaco nel corso della prossima sessione di calciomercato. L’attaccante classe 1996 – come – riporta RMC – non sarebbe per nulla convinto dell’offerta presentata dai bavaresi per il rinnovo del contratto. Una cifra che sarebbe inferiore a quanto percepisce Leroy Sane.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Ci sarebbe dunque il desiderio di cambiare aria nelle prossime settimane Il contratto dell’ex Juventus scade il 30 giugno 2023 e il Bayern Monaco per cederlo chiederebbe una cifra vicina ai 100 milioni di euro. In passato Coman è stato accostato nuovamente ai bianconeri ma, ad oggi, è più facile pensare ad un futuro in Inghilterra o al Psg.