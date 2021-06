Incontro per il rinnovo fissato la prossima settimana: il timore è che dietro il no possa esserci una grande offerta della Juventus

Gli Europei come primo obiettivo, con il futuro sullo sfondo. Ousman Dembele è concentrato sulla Francia dove è una delle alternative di Deschamps al tridente da sogno formato da Mbappe, Benzema e Griezmann. A Barcellona però aspettano una sua risposta sulla proposta di rinnovo presentata dal club blaugrana. Una situazione che si sta portando avanti da mesi e che potrebbe avere uno sblocco la prossima settimana. Come riferisce il ‘Mundo Deportivo’, infatti, nei prossimi giorni è previsto un incontro tra i dirigenti del Barça e l’entourage del calciatore per discutere del prolungamento di contratto.

La posizione della società è chiara: c'è la volontà di andare oltre l'attuale scadenza (2022), sia per questioni tecniche che economiche (il timore di perdere il giocatore a zero). L'alternativa è convincere Dembele ad accettare uno scambio o comunque un trasferimento già quest'estate.

Calciomercato, il Barcellona incontra Dembele: Juventus sullo sfondo

Questo perché il Barcellona ha un timore, cioè perdere il calciatore – per il quale è stato fatto un investimento di oltre 100 milioni di euro – a zero tra un anno. I blaugrana pensano che dietro le titubanze di Dembele possano esserci grandi offerte da parte di Juventus e Psg per acquistarlo a scadenza di contratto.