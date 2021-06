La Juventus, secondo quanto riportato dai media inglesi, potrebbe puntare forte su Hector Bellerin, terzino destro in uscita dall’Arsenal di Mikel Arteta: i dettagli

Come vi abbiamo anticipato settimane fa, la Juventus è sulle tracce di Hector Bellerin, terzino destro spagnolo dell’Arsenal di Mikel Arteta. Il classe 1995 ha una valutazione di mercato di circa 20/25 milioni di euro ed un contratto in scadenza con i Gunners nel 2023.

Secondo quanto riportato dai media inglesi, i bianconeri, per arrivare a Bellerin, avrebbero messo sul piatto il cartellino di Aaron Ramsey, centrocampista gallese che ha lasciato proprio la società londinese per raggiungere la Vecchia Signora. Tuttavia, l’ipotesi del numero 8 della Juventus non sembrerebbe scaldare molto gli animi dei tifosi dell’Arsenal, vista anche l’età anagrafica del giocatore. Un’idea nata a metà maggio e che può effettivamente tornare d’attualità. Le informazioni raccolte da Calciomercato.it confermano, infatti, un recente colloquio tra i due club per parlare anche dei due giocatori in questione.