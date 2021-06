Calciomercato Juventus, contatto tra Allegri e Pjanic per il ritorno

Le voci sul futuro della Juventus targata Massimiliano Allegri bis, continuano a circolare con insistenza: per il centrocampista, fortissimo il nome di Pjanic

Distratti dall’Europeo, che sta vivendo le sue intense giornate iniziali, il calciomercato continua ad avanzare imperterrito con le sue voci e le sue indiscrezioni. Una di queste sta prendendo sempre più forma in casa Juventus e prevede un clamoroso ritorno, dopo una sola stagione lontano da Torino. Stiamo parlando, ovviamente, di Miralem Pjanic che, sotto la guida del confermato allenatore del Barcellona Ronald ‘Rambo’ Koeman, non ha trovato lo spazio che si aspettava all’inizio. Arrivato in Catalogna per 65 milioni di euro, bonus compresi, il bosniaco non è riuscito ad imporsi e, dopo dodici mesi, spinge per tornare a lavorare col suo mentore, Massimiliano Allegri. Tra i due, riporta ‘Sport’, ci sarebbero già stati scambi di battute e messaggi, propedeutici ad un ritorno alla Juventus, e gli ottimi rapporti tra i club potrebbero davvero fare la differenza.

Calciomercato Juventus, Pjanic priorità per Allegri

Allegri avrebbe indicato chiaramente ai dirigenti della Juventus il nome di Pjanic come prioritario per affidargli le chiavi del nuovo progetto, un reparto che ha sofferto moltissimo sotto la guida di Andrea Pirlo senza mai trovare una precisa identità. Il 31enne bosniaco starebbe spingendo moltissimo per tornare in bianconero, la sua unica opzione in questo momento, e la possibilità di un prestito con diritto di riscatto consentirebbe alla società presieduta da Andrea Agnelli di affondare il colpo anche su Manuel Locatelli del Sassuolo, attualmente impegnato ad Euro 2020 con l’Italia di Roberto Mancini. Una vera e propria rivoluzione a centrocampo, è questa l’intenzione di Allegri per ridare nuovo vigore alla Juve 2021/2022.