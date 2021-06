Erling Haaland è legato al Borussia Dortmund da un contratto in scadenza a giugno 2024. Sul bomber norvegese c’è mezza Europa, Juventus compresa

Erling Haaland è uno dei pezzi da novanta di un calciomercato che ufficialmente deve ancora aprire i battenti, ma che in realtà è già caldissimo. Proprio sul norvegese, come noto ‘sogno’ anche della Juventus, impazzano le voci. L’ultima, purtroppo per i bianconeri, lo dà in direzione Madrid, sponda Real. Il giornalista di ‘Sportmediaset’ Marco Barzaghi ha fatto un tweet emblematico: il bomber del Borussia Dortmund, assistito da Mino Raiola, viaggia spedito verso la corte di Ancelotti. Firme in arrivo.

Haaland-Real, per ora cifre non ce ne sono ma è noto che la richiesta dei tedeschi superi abbondantemente i 100 milioni di euro. La clausola da 75 milioni si attiverà infatti solo a partire del 2022.