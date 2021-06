Manuel Locatelli continua ad essere nel mirino della Juventus di Allegri. Spunta un’altra papabile soluzione per strapparlo al Sassuolo

La Juventus punta a rinnovare il centrocampo, reduce da un’annata complessa sotto la gestione Pirlo. La mediana è infatti apparso come il reparto maggiormente in difficoltà in questa stagione ostica, e con il ritorno di Allegri appare anche come la prima zona di campo da potenziare per tornare ai fasti del recente passato. Il primo tassello è rappresentato da un play basso davanti alla difesa che sappia impostare l’azione con qualità: caratteristiche che portano ancora una volta a Manuel Locatelli, reduce da una straordinaria stagione e da un buon impatto sull’Europeo. La fumata bianca, se tutto andrà come da copione, potrebbe arrivare proprio dopo Euro 2020. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, per Locatelli la carta Dragusin

Il primo nome della lista juventina è quindi sempre Locatelli con bianconeri e Sassuolo che proseguono il lavoro anche sottotraccia, con contatti spesso anche indiretti ma quotidiani. Secondo quanto sottolineato da ‘Tuttosport’, il centrocampista si vede in bianconero e Allegri sarebbe felice di averlo a disposizione ma c’è da limare l’alta richiesta da 40 milioni del club emiliano, con il quale resta un grande rapporto. Si cerca infatti un compromesso, con Cherubini che può arrivare a quelle cifre con una contropartita tecnica. Il quotidiano evidenzia come dopo aver testato pro e contro dei vari Fagioli, Da Graca e Rovella, potrebbe essere il difensore Radu Dragusin la carta vincente per portare a compimento la trattativa.

Il Sassuolo infatti potrebbe perdere Marlon, e il giovane centrale rumeno potrebbe rappresentare la giusta soluzione, mente a Torino nei mesi scorsi ne avevano rinnovato il contratto per non perderlo a zero e non vorrebbero salutare l’ex Under 23. Al netto di tutto però la Juventus pur di arrivare a Locatelli potrebbe sacrificare Dragusin, provando a limare i dettagli e a strappare una corsia preferenziale per un futuro riacquisto del calciatore, consentendo così di pareggiare eventuali offerte. Per Locatelli-Juve c’è cauto ottimismo.