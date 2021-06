La Juventus deve rinforzare il proprio centrocampo: Locatelli in cima alle preferenze, ma Allegri dice sì al vecchio obiettivo

Un centrocampista per la Juventus. In attesa di capire quel che accadrà in uscita, Allegri avrà bisogno di almeno un nuovo centrocampista. Il nome in cima alle preferenze bianconere resta Locatelli, corteggiato molto anche all’estero, ma l’ex Milan è corteggiato anche dall’estero. Ecco allora che Cherubini guarda anche ad altri nomi e tra le alternative rispunta un vecchio obiettivo della Juventus.

Il nome è quello di Corentin Tolisso, in scadenza di contratto tra un anno con il Bayern Monaco. Il centrocampista francese, attualmente impegnato con la Nazionale di Deschamps ad Euro 2020, sembrerebbe essere in uscita dal club tedesco e la società bianconera ci sta facendo un pensiero. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Calciomercato Juventus, contatti per Tolisso: c’è il gradimento di Allegri

Secondo quanto riferisce ‘Sky’ ci sarebbero stati anche dei contatti, con il nome di Tolisso che ha anche il gradimento di Allegri. Per il 26enne di Tarare, da quattro stagioni al Bayern Monaco, quest’anno ha collezionato 16 presenze in campionato per complessivi 776 minuti.