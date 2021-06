Carlo Ancelotti ancora sulla strada della Juventus: la possibile offerta da sessanta milioni indirizzerebbe il calciatore verso il Real Madrid

Alla ricerca di un attaccante. La Juventus ha la necessità di rinforzare il proprio reparto offensivo con le strategie che si differenzieranno in base alla decisione di Ronaldo sul proprio futuro. Senza CR7 i bianconeri andranno a caccia di un grande bomber e uno dei nomi – secondo quanto riferisce l”Express’ – è anche Timo Werner del Chelsea.

Un obiettivo non semplice da raggiungere perché un’eventuale cessione da parte dei Blues accenderebbe l’interesse delle big d’Europa. Tra queste c’è il Real Madrid: anche Ancelotti ha bisogno di forze nuove in avanti e, considerata le difficoltà per arrivare a Mbappe, i blancos potrebbero virare su Werner. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Cristiano Ronaldo: arriva l’annuncio!

Calciomercato Juventus, Werner-Real: via libera Chelsea

Il Chelsea, secondo quanto riportato da ‘donbalon.com’, avrebbe deciso di puntare tutto su Lukaku e sarebbe pronto a cedere Werner al miglior offerente. Oltre ai bianconeri e al Real Madrid, ci sarebbe anche il Bayern Monaco ma il club spagnolo potrebbe chiudere l’affare.

Con sessanta milioni di euro arriverebbe il via libera da parte del Chelsea allo sbarco dell’attaccante tedesco al ‘Bernabeu’, lasciando a mani vuote la Juventus.