Intervenuto in diretta su CMIT TV, Carlo Jacomuzzi ha parlato del mercato della Juventus: “Pjanic l’uomo giusto per rifondare il centrocampo”

In attesa del fischio d’inizio di Italia-Svizzera, sulla CMIT TV è andata in onda una nuova diretta con analisi, approfondimenti e tanti ospiti. Tra gli altri è intervenuto anche Carlo Jacomuzzi, ex giocatore e storico osservatore di squadre come Torino, Juventus, Roma e Chelsea. Il talent scout ha parlato di Xhaka, avversario degli Azzurri questa sera e grande obiettivo dei giallorossi. “Xhaka è un giocatore importante, che sa sopportare la pressione come quella di stasera. Ha grande personalità e se Mourinho si affida a lui immagina di dargli un ruolo da prima donna”. Poi, non è mancato un commento al mercato della Juventus. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

CMIT TV | Jacomuzzi: “Pjanic l’uomo giusto per il centrocampo della Juventus”

Carlo Jacomuzzi, ai microfoni di Calciomercato.it, ha parlato del mercato della Juventus e di quale profilo servirebbe maggiormente in mezzo al campo. “Pjanic può essere l’uomo giusto per rifondare il centrocampo della Juventus. Il calcio è fatto dai giocatori bravi, sono loro a fare la differenza e quelli a cui costruire intorno la squadra. Pjanic è l’idea del calcio di Allegri, la velocità, la presenza, l’intelligenza, la personalità. Ha delle qualità che gli altri non hanno. Così come l’Italia ha bisogno di Verratti“.

Lo storico osservatore, infine, ha rivelato una chicca sulla propria carriera all’Atalanta: “Io spero che non me ne vogliano a Bergamo, sono orgoglioso di aver lavorato lì. Ho portato Inzaghi a Bergamo, lì ha fatto 24 reti ed è andato alla Juventus. È riuscito a creare un club che può arrivare sempre in Europa. Freuler è il perno centrale del gioco di Gasperini“.