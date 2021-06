Calciomercato Juve, svolta in arrivo | Agente atteso a Torino!

Calciomercato Juve: Jorge Antun, agente di Paulo Dybala, sarebbe atteso a Torino per parlare del rinnovo con i bianconeri. La rivelazione

La ‘telenovela’ Dybala potrebbe essere ad un punto di svolta. L’attaccante argentino è in scadenza di contratto nel 2022 con la Juventus e la trattativa per il rinnovo è di fatto ferma da diversi mesi. L’addio di Paratici e soprattutto il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri hanno però cambiato le carte in tavola: il tecnico toscano vuole ripartire dal numero 10 bianconero e il prolungamento sembra sempre più vicino. Le prossime settimane e più in generale questa finestra di calciomercato estivo potrebbe finalmente decidere il futuro di Dybala: ecco la rivelazione sull’attaccante argentino. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juve, svolta Dybala | “Agente atteso a Torino”

Intervenuto a “Top Planet” su ‘Telelombardia’, il giornalista Luca Momblano ha rivelato: “Nella prossima settimana, Jorge Antun, il suo agente, dovrebbe essere a Torino. Un anno dopo, quando non fu ricevuto, dopo che si era capito che Dybala non gradiva la proposta formulata dal club. Si respira aria positiva, ma conta l’inchiostro nei contratti”. Il procuratore dell’argentino sarebbe dunque atteso a Torino per risolvere la questione rinnovo. Sono settimane decisive in casa Juventus anche sul fronte Dybala. Vi terremo aggiornati.