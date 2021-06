Nonostante diverse voci lo diano diretto alla Juventus, per Manuel Locatelli del Sassuolo c’è da fronteggiare la concorrenza estera

Impegnato agli Europei con la maglia della Nazionale italiana di Roberto Mancini, Manuel Locatelli continua a far discutere in chiave calciomercato. Da diversi mesi, il suo nome viene accostato con insistenza alla Juventus, ma non mancano gli interessamenti dall’estero. Si è parlato del possibile interesse del Real Madrid di Carlo Ancelotti, pronto a fare lo sgambetto alla sua ex squadra, ma non c’è solo il club spagnolo sulle sue tracce ad agitare i dirigenti bianconeri. “Ci sono conferme da Torino sull’interesse per Locatelli, ma non è una cosa imminente – le parole del giornalista Luca Momblano al canale Twitch di ‘Juventibus’ – C’è un po’ di timore rispetto ai movimenti internazionali col possibile sondaggio del Bayern Monaco, ma il giocatore è fermo sulla parola data. La Juventus non è tranquillissima, nonostante ritenga di avere le armi per poterlo prendere“.

Da soddisfare le richieste del Sassuolo, che valuta il calciatore non meno di 40 milioni di euro e nell’operazione con la società presieduta da Andrea Agnelli potrebbe entrare anche il giovane Radu Dragusin, già cercato a gennaio, con la formula del prestito.