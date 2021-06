Il Real Madrid si muove per soddisfare le richieste di Ancelotti: possibile sgambetto a Inter e Juventus

Un centrocampista per Ancelotti e il Real Madrid diventa un ostacolo per le ambizioni di Juventus e Inter. Il tecnico di Reggiolo ha chiesto a Florentino Perez un rinforzo per la metà campo e avrebbe fatto tre nomi: il primo è Kalvin Phillips del Leeds, da mesi nel mirino del Real Madrid che ha osservato le sue prestazioni alla corte di Bielsa per tutta la stagione. Ma non c’è solo l’inglese, attualmente impegnato ad Euro 2020, tra gli obiettivi di Ancelotti.

L’allenatore italiano ha fatto anche due nomi della Serie A e la concorrenza del Real potrebbe diventare un ostacolo per Juventus e Inter. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Juventus: Allegri, Barcellona e Griezmann. Retroscena Morata

Calciomercato Juventus e Inter, Ancelotti vuole uno tra Barella e Locatelli

Come si legge su ‘sport.es’, infatti, Carlo Ancelotti avrebbe dato una lista di tre nomi per il suo centrocampo. Oltre al calciatore del Leeds, ci sono anche Nicolò Barella dell’Inter e Mannuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo, da ormai più di un anno nel mirino della Juventus. L’insidia del Real non fa certamente piacere alle due compagini italiane, ma c’è da tenere conto anche della volontà di Perez di non intaccare il budget per provare l’assalto a Mbappe. Una scelta che potrebbe favorire nerazzurri e bianconeri.