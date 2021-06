La Juventus ha ufficializzato il rinnovo del prestito di Morata, fortemente voluto da Allegri che ha stoppato una clamorosa operazione

Con venti reti complessive nella stagione del ritorno in bianconero, Alvaro Morata giocherà con la Juventus anche la prossima stagione. Il club bianconero ha ufficializzato il rinnovo del prestito con l’Atletico Madrid, confermando le tempistiche anticipate da calciomercato.it. Una conferma fortemente voluta da Massimiliano Allegri e Federico Cherubini, che hanno ignorato anche alcuni sondaggi clamorosi per l’attaccante spagnolo.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, infatti, nel corso dei colloqui recenti tra club, il Barcellona ha sondato il terreno per un’operazione che potesse coinvolgere Antoine Griezmann e Morata, previo il riscatto immediato da parte della Juve del 28enne di Madrid. Una trattativa che non è mai decollata, non solo per l’elevato ingaggio percepito dal francese, ma anche per la scelta convinta fatta da tecnico e dirigenza bianconera. Il gradimento blaugrana nei confronti del nazionale iberico era già apparso sulle colonne del ‘Mundo Deportivo’ lo scorso 21 maggio.