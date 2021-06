Calciomercato Juventus, nuovo summit per Locatelli: confermate anticipazioni CM.IT

Calciomercato Juventus, i bianconeri insistono per Locatelli: nuovo incontro in vista per trovare l’intesa decisiva

La Juventus insiste per il colpo a centrocampo. Il nome in cima alla lista di Allegri e della dirigenza bianconera è sempre lo stesso: Manuel Locatelli. Il ds Cherubini ha riallacciato con il Sassuolo i discorsi interrotti lo scorso mese di settembre e si avvicina a trovare la quadratura del cerchio.

‘Tuttosport’ oggi in edicola riferisce di nuovi incontri che avranno luogo tra Cherubini e il club neroverde. La Juventus è concorde sulla valutazione di 40 milioni di euro fatta dagli emiliani, ma non intende procedere al pagamento cash per intero. Confermate le anticipazioni di Calciomercato.it sull’inserimento di Dragusin come parziale contropartita, si ragiona adesso sulla valutazione del difensore, che, come riportato dalla nostra redazione, la Juve non vorrebbe perdere ma cedere solo in prestito mantenendone il controllo.