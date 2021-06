Nuovo nome per il centrocampo della Juventus, dove come noto la priorità di Allegri è Manuel Locatelli del Sassuolo

Allegri vuole rivoluzionare o quasi il centrocampo della Juventus. Primo obiettivo, Manuel Locatelli del Sassuolo, che in cambio – oltre a un conguaglio – potrebbe avere il giovane difensore Dragusin. Per la mediana bianconera si fanno comunque anche altri nomi, dal grande ex Pjanic che il Barcellona può lasciare andare in prestito a Tielemans del Leicester che da tempo è sul taccuino della dirigenza juventina.

Nella diretta Twitch di ‘juventibus’, il giornalista di fede bianconera Luca Momblano fa poi a sorpresa pure il nome di William Carvalho, portoghese di 29 anni in forza al Betis e con un passato allo Sporting CP. Anche di recente, il classe ’92 è stato accostato sia all’Inter che al Milan: “E’ il mediano che consegnerebbe l’equilibrio giusto alla Juventus – ha detto Momblano parlando di Carvalho – E’ il primo acquisto che dovrebbe fare. Può liberare il mercato a 360 gradi, è il giocatore ideale per Allegri. Si tratta di un’opportunità di mercato, classe 1992”. Il Betis potrebbe volere sui 15 milioni per il cartellino di Carvalho, ora agli Europei con il Portogallo targato Cristiano Ronaldo.