Lo scorso 25 maggio Gattuso si è legato ufficialmente alla Fiorentina con un contratto biennale più opzione per una terza stagione

Alta tensione in casa Fiorentina. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, già anticipate nella diretta di CMIT TV, il club viola non vuole ‘legarsi’ troppo a Jorge Mendes, agente di Gattuso, per quanto riguarda la campagna acquisti. Il patron Commisso preferirebbe compiere investimenti meno dispendiosi sul piano economico, non venendo così incontro alle richieste dello stesso allenatore calabrese.

Da capire se queste forti frizioni potranno essere ricucite oppure no, al momento non si esclude un clamoroso divorzio anticipato, dopo nemmeno un mese dall’ufficialità del ‘matrimonio’.