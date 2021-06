Dalla Premier League arrivano le dichiarazioni di uno dei giocatori più importanti di questa stagione, che già fanno sognare i tifosi della Roma

Jose Mourinho è una vera e propria calamita. Per i tifosi, per le critiche, per i sogni, per il marketing ma anche per i calciatori. Che ora sarebbero decisamente più contenti di sposare la causa Roma. Lo Special One ha un appeal costruito in anni di carriera tra vittorie e rapporti saldissimi con tanti dei suoi ex giocatori. E il peso del portoghese con la propria società è importante, così i Friedkin stanno facendo di tutto per accontentare il loro mister con Rui Patricio e Granit Xhaka, due precise richieste del mister. Capita però che anche alcuni big siano stuzzicati da un’avventura nella capitale, con l’occasione di essere allenato da Mourinho.

È il caso di Jack Grealish. Il numero 10 dell’Aston Villa è reduce da una stagione in cui ha letteralmente incantato portando la sua squadra a sognare anche una qualificazione in Europa poi sfumata con un’ultima parte di campionato faticosa. Su di lui si sono accesi i radar di tutti i top club inglesi, il ct Southgate non ha potuto fare altro che convocarlo per Euro 2020. Il classe ’95 è diventato quasi un idolo per i Villans, riscuotendo parole al miele da parte di tanti campioni del passato. Per questo le sue parole a ‘talkSPORT’ dal ritiro della nazionale inglese fanno rumore: “È sempre bello quando le persone parlano di te, specialmente qualcuno come Jose Mourinho. Ha fatto cose incredibili per il calcio. Spero un giorno di poter essere allenato da lui”.

Il riferimento è alle parole del portoghese, che lo aveva paragonato addirittura a un Pallone d’Oro come Luis Figo: “Grealish me lo ricorda. Il modo in cui prende palla e attacca, subisce falli, prende rigori, è molto potente, mi piace molto”. Certo, poi da qui a una trattativa o un arrivo ci passa un mare. Un mare di milioni, circa 65, ovvero quelli della valutazione che fa l‘Aston Villa. Per questo al momento è un sogno destinato a rimanere tale.