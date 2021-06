Vertice a Casa Milan tra la dirigenza rossonera e Marco Branca, ex Dt dell’Inter ora al lavoro per l’agenzia che rappresenta, tra gli altri, Alvaro Morata

Mercato Milan sempre in fermento. Come riporta ‘Radio Rossonera’, in sede i dirigenti rossoneri si stanno incontrando con Marco Branca, ex Dt dell’Inter adesso al lavoro per l’agenzia che rappresenta – oltre ad Alvaro Morata – giocatori molto graditi a Maldini e soci.

I nomi più significativi sono quelli Ikone, esterno destro francese in forza al Lille, il difensore del Real Madrid Nacho e soprattutto Dani Olmo, inseguito a lungo tempo fa prima del suo passaggio al Lipsia. Quest’ultimo potrebbe essere un’idea, molto costosa, per l’eventuale post Calhanoglu.