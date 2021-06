CM.IT | Fiorentina-Italiano, si procede a rilento: le ultime

Italiano: la trattativa tra Fiorentina e Spezia procede a rilento. Gli aggiornamenti

La Fiorentina continua a considerare Vincenzo Italiano la priorità assoluta per la panchina ma, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, la trattativa tra Fiorentina e Spezia procede a rilento. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Commisso ha scelto la via della diplomazia per non rovinare i rapporti con il club ligure, questa linea fa in modo che i tempi siano molto lenti. Lo Spezia intanto valuta le alternative: Corini, Liverani e Nicola sono i profili in lista.