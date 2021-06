CM.IT | Fiorentina, dalle richieste dello Spezia per Italiano a Garcia: le ultime sulla panchina

Dalla prima scelta Italiano a Rudi Garcia: gli ultimi aggiornamenti sulla panchina della Fiorentina

Dopo il clamoroso addio con Gattuso, la Fiorentina è tornata alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione. Come anticipato negli scorsi giorni da Calciomercato.it, la prima scelta è Vincenzo Italiano. Nonostante il recente rinnovo con lo Spezia, il club viola sta spingendo per avere il tecnico degli Aquilotti. Tuttavia, per liberare il proprio allenatore la società ligure chiede un milione di euro e non gradirebbe l'inserimento di contropartite di pari valore.

La dirigenza della Fiorentina valuta così le alternative: in questo senso, si sta scaldando la pista che porta a Rudi Garcia. L’ex Roma ha dei parametri economici non lontanissimi dal budget della Viola, simili a quelli di Gattuso che aveva firmato un contratto da quasi 3 milioni netti a stagione. Da Italiano a Rudi Garcia: sono giorni decisivi per la panchina della Fiorentina.