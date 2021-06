CM.IT | Caos Fiorentina, Gattuso verso l’addio: le ultime

Caos in casa Fiorentina, con Gattuso che potrebbe già divorziare da Rocco Commisso: le ultime di Calciomercato.it

Gattuso può andar via dalla Fiorentina, tra domani e al massimo dopodomani si arriverà al nodo decisivo riguardo alla tensione tra Ringhio e la Viola. La rottura è forte, Gattuso aveva concordato un programma d'investimenti con Mendes alleato per rinforzare la squadra. Le difficoltà sul mercato per arrivare ad obiettivi come Sergio Oliveira e Guedes hanno condizionato i rapporti interni.

La priorità per il sostituto è Vincenzo Italiano ma non sarà facile liberarsi dallo Spezia con cui ha appena rinnovato. Altre situazioni in casa Fiorentina mettono in discussione anche Antognoni, la leggenda della Viola è in bilico.