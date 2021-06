Il Milan e il Real Madrid continuano a trattare per Brahim Diaz. Lo spagnolo preferirebbe tornare in rossonero solo in prestito secco

La trattativa tra il Milan e il Real Madrid per il futuro di Brahim Diaz prosegue. Lo spagnolo non è stato un titolare inamovibile, ma ha conquistato i rossoneri ed avere a disposizione la sua qualità anche a gara in corso, nella stagione del ritorno in Champions League, potrebbe fare la differenza.

Come un anno fa, i rossoneri stanno sfruttando gli ottimi rapporti con i blancos per ridefinire l’affare. Una trattativa che, come raccontato dalla nostra redazione, procede spedita, con una questione ancora in sospeso: il diritto di riscatto. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il giocatore continua a preferire nettamente un trasferimento in prestito secco.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Ibrahimovic preoccupa: nome top per l’attacco

Calciomercato Milan, le ultime sull’affare Brahim Diaz

Brahim non vuole correre il rischio di non tornare più al Real, club dei suoi sogni, e la stessa società spagnola non ha intenzione di perdere il controllo sul giocatore (e, per questo, aprirebbe al diritto di riscatto solo con un’opzione di recompra).

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Il malagueno, tra l’altro, attende di incontrare Ancelotti per comprendere quanto spazio avrebbe a disposizione con i merengues, e non esclude ancora l’idea di restare nella capitale spagnola. Real Madrid subito, oppure un altro anno al Milan, dove è stato felice: Brahim, per quest’estate, non valuta altre opzioni.