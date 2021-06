Calciomercato Milan, Ibrahimovic preoccupa: nome top per l’attacco

La situazione di Ibrahimovic preoccupa e non poco in casa Milan, il club rossonero potrebbe cautelarsi con uno tra Vlahovic e Belotti

Zlatan Ibrahimovic è stato operato e potrebbe tornare a disposizione giusto in tempo per la prima giornata di campionato. Le condizioni fisiche dell’attaccante svedese preoccupano però e non poco in casa rossonera. Il solo Giroud, grande obiettivo della dirigenza per rafforzare il reparto offensivo, potrebbe non bastare. Ecco perché il Milan potrebbe tentare l’affondo per un profilo top in attacco. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Milan, tornano di moda Vlahovic e Belotti per l’attacco

‘Tuttosport’ sottolinea come i nomi di Vlahovic e Belotti siano ritornati in voga nelle file rossonere. Il giocatore serbo, che piace molto alla Juventus, è il preferito della dirigenza meneghina, ma ha una valutazione spropositata per le casse rossonere. La Fiorentina infatti chiede 60 milioni di euro. Una cifra troppo alta per il Milan. Potrebbero invece fare un tentativo i bianconeri nel caso in cui Ronaldo dovesse lasciare Torino. Diversa la situazione di Belotti, che ha un solo anno di contratto. Sul giocatore c’è la Roma, che ha proposto 18 milioni ai granata. Una proposta rifiutata, visto che il club piemontese chiede 30 milioni di euro. La sensazione però è che Cairo possa iniziare a sedersi ad un tavolo nel caso in cui la cifra possa aggirarsi attorno ai 20 milioni più bonus e magari il possibile inserimento di una contropartita tecnica.

Il quotidiano torinese non esclude però altre ipotesi dell’ultim’ora. In particolare le piste Mauro Icardi ed Arek Milik. L’argentino, in particolare, potrebbe partire a prezzo di saldo o in prestito nel periodo finale del mercato.