Calciomercato Milan | Pista sempre viva per la difesa, ma servono 25 milioni

Milan, dalla Francia: per la difesa continua a piacere Bade del Lens, ma il club transalpino chiede 25 milioni di euro

Con l’ufficialità e l’acquisizione a titolo definitivo di Fikayo Tomori, il Milan ha certamente posto un tassello importante per quanto riguarda la propria retroguardia. In attesa di capire quello che sarà il futuro di Caldara e Romagnoli, con la loro permanenza che non sembra certa, il club rossonero continua a seguire diversi profili per il reparto arretrato. Tra i nomi più graditi c’è anche quello di Loic Bade, difensore centrale franco-ivoriano classe 2000 in forza al Lens. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, svolta Sergio Ramos | Maldini esulta

Come riferisce ‘L’Equipe’, il promettente centrale, sotto contratto sino al 2023 con i giallorossi, continua ad essere seguito con grande attenzione dal club rossonero. Oltre al Milan però, su Bade ci sono anche alcuni club di Premier League e il Rennes. Per i bretoni il millennial sarebbe il primo nome per rafforzare il reparto difensivo. L’ostacolo però, oltre alla concorrenza di tante squadre, è il prezzo fatto dal Lens, che vorrebbe incassare una cifra non inferiore ai 25 milioni di euro. Il Milan è avvisato: strappare il ragazzo alla concorrenza e portarlo a Milano non sarà facile. E considerando che al momento un nuovo centrale non sembra essere l’obiettivo prioritario, appare difficile che Maldini e Massara possano, ad oggi, fare un investimento di questo tipo.