Sergio Ramos, dopo l’addio al Real, è alla ricerca di una nuova sistemazione e il Milan pare essersi informato: una big si tira indietro

Quale sarà la prossima squadra di Sergio Ramos? Per scoprirlo bisognerà attendere ancora un po’. La storica bandiera del Real Madrid ha da poco annunciato l’addio ai ‘Blancos’, un’ipotesi che circolava già da diverso tempo. Il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno e la società spagnola ha deciso di non optare per l’opzione rinnovo, interrompendo di fatto il lunghissimo sodalizio. Il classe ’86 ora è alla ricerca di una nuova sistemazione e più di una big europea ha messo gli occhi sul suo profilo. Pare, inoltre, che anche il Milan si sia informato per il trasferimento: i rossoneri, infatti, avrebbero parlato direttamente con il difensore per verificare l’eventuale fattibilità dell’operazione. Nel frattempo, un grande club si sarebbe ritirato dalla corsa. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE>>> CMIT TV Calciomercato Milan, Calhanoglu-Juventus: “Non se ne parla“

Calciomercato Milan, svolta per Sergio Ramos: il City si defila

Stando a quanto riferisce ‘Diario As’, il Manchester City non sarebbe più interessato a Sergio Ramos. L’acquisto del centrale a parametro zero non sarebbe contemplato dal tecnico Guardiola, che preferirebbe continuare con Laporte e mantenere intatto il quartetto della retroguardia composto anche da Ruben Dias, Stones e Aké. Questa novità potrebbe favorire il Milan, anche se rimane la forte concorrenza di PSG e Manchester United. Occhio sempre anche alla Juventus, nonostante al momento sia più defilata.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan, attacco diretto: “Perderlo sarebbe un delitto“

Come anticipato da Calciomercato.it, inoltre, appare molto complicato un approdo dell’ex Siviglia in Italia, considerando la richiesta del calciatore di una commissione da 20 milioni di euro alla firma del contratto e di un biennale da ben 15 milioni a stagione. Il City si tira indietro per Sergio Ramos, ma il colpo rimane estremamente complicato per il Milan. Staremo a vedere.

Emanuele Tavano