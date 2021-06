Calciomercato, UFFICIALE: Sergio Ramos lascia il Real Madrid!

Calciomercato: il Real Madrid ha ufficializzato l’addio del proprio capitano, Sergio Ramos. L’annuncio del club

Sergio Ramos lascia il Real Madrid. A sorpresa, i ‘Blancos’ hanno appena annunciato l’addio del proprio capitano. Il difensore spagnolo è in scadenza di contratto a fine giugno e non rinnoverà, salutando a parametro zero. Niente accordo, dunque, per il prolungamento: dopo ben 16 stagioni il 35enne si separa dal Real. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Ramos, svincolato dal primo luglio, è ora libero di accordarsi con un altro club a zero. Negli scorsi mesi soprattutto il PSG ed anche la Juventus sono state accostate all’esperto centrale spagnolo. Staremo a vedere.