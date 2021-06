Calciomercato Milan, attacco diretto: “Perderlo sarebbe un delitto”

Molti tifosi del Milan temono di perderlo a zero come Donnarumma e forse Calhanoglu. Occhio alla Juventus

Dopo Donnarumma e forse Calhanoglu (oggi riaccostato all’Inter), molti tifosi del Milan ‘temono’ di perdere a zero un altro big: Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano, forse il più determinante della squadra di Pioli e quello che ha davvero fatto la differenza per il ritorno in Champions, ha infatti ancora il contratto in scadenza a giugno 2022, dunque fra solo un anno. La trattativa per il prolungamento non sembra riuscire a spiccare il volo, nonostante la distanzia non sia così enorme. Ballerebbero in sostanza 1,5-2 milioni di euro tra domanda e offerta.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Infortunio Ibrahimovic, nuovo consulto a Roma per lo svedese | Le ultime

Su Twitter, il direttore di ‘Telelombardia’ Fabio Ravezzani ha specificato che, stando a una fonte vicina al calciatore, il classe ’96 chiede un ingaggio di 6 milioni di euro. “(…) Fosse veramente così – ha aggiunto sempre Ravezzani – perderlo tra 6 mesi a zero sarebbe un delitto. Diverso se ne chiedesse il doppio”. Ricordiamo che su Kessie ci sono molti grandi club, alcune fonti fanno pure il nome della Juventus.