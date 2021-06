L’ipotesi di Calhanoglu alla Juventus sembra essere più lontana: le parole di Barillà a CMIT TV sul turco, Pirlo e Kean

Antonio Barillà, giornalista de ‘La Stampa’, è intervenuto alla CMIT TV per fare il punto sul mercato della Juventus. Tra i nomi quello di Calhanoglu, in scadenza con il Milan: “In questo momento non se ne parla, ma quando ci sono giocatori in scadenza o comunque affari che si profilano, tutti i grandi club sono pronti ad accoglierli”.

PIRLO – Fari puntati anche sul futuro di Pirlo: “Le panchine in Serie A stanno andando a dama. Quanto è successo alla Fiorentina può aprire ad altri incastri. Credo che lui abbia capito di voler fare questo mestiere e sarà giusto concedergli un’occasione perché ha dimostrato di avere ottime idee. Ha pagato l’inesperienza ed è stato anche parafulmine di alcuni errori commessi della società perché aveva una squadra incompleta in una stagione particolare. Ha gli strumenti per fare l’allenatore”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Juventus, Barillà: “Morata operazione improvvida”

KEAN – Infine, Barillà si sofferma anche su Kean e Morata: “Cedere Kean per 36 milioni e spenderne 45 milioni per Morata è stata un’operazione un po’ improvvida. Con i giovani serve un po’ più di pazienza”.